【高盛推介】憂慮藥監局新政　醫藥股急跌　購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：國家藥品監督管理局藥品審評中心上周五(7月2日)公布新「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》意見的通知」，指藥物進行臨床對照試驗時應盡量為受試者提供臨床實踐中最佳治療方式及藥物。及指新藥研發應以為患者提供更優治療選擇為最高目標。市場預期在新政策令藥物研發企業需達更高要求之下，或可能面對訂單數量減少的情況。

醫藥股周二(7月6日)早段急跌，當中自上周二(6月29日)起連跌的藥明生物，周二早段低開約1%後跌幅擴大，低見116.5元，為半個月低位，並為連續第5日下跌。亦於上周二起連跌的復星醫藥，周二早段持平開市後隨即下跌，低見54元，亦為連續第5日下跌。

觀察輪證資金流向，可見近日藥明認購證獲資金轉向，上周五及本周一(7月5日)共錄得約130萬元資金流入。

高盛醫藥股輪證精選：

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。