渣打：價值股將繼續領跑　港股下半年波動或更大

渣打香港財富管理表示，全球經濟復甦持續，市場亦預期美國聯儲局加息，但仍有相應政策支持，包括工業股、能源股等價值股有望延續上半年跑贏增長股的態勢。渣打財富管理投資策略主管梁振輝則提醒，投資者應管理回報預期，及對波動增加作出準備。

梁氏亦強調，儘管聯儲局表明於今年底退市，並不早於2023年加息，但認為現市已逐漸反映憂慮，若日後當局落實退市或加息，料市場不會出現決定性的反轉。

港股方面，他認為恒指上半年升幅較小，但仍呈增長趨勢，預期下半年或有更大波動，恒指在2.6萬至3萬點區間橫行。同時，由於基數效應，以及大部分利好因素已被反映，下半年股市的回報會較早前低。

內地當局要求滴滴出行應用程式下架一事，梁認為是相關監管政策的延續。他指出，上半年科技股整體已出現大幅調整，且落後大市，但隨着政策轉趨明朗，相信對科技股有幫助，惟仍欠缺主要上升動力。此外，他亦看好下半年跨境理財通落實，將對港股帶來正面影響。

預期短期內低息環境持續，渣打財富管理高級投資策略師林嘉文表示，投資者可利選擇新興市場美元債及亞洲高收益債等債券，以增加多元化的入息策略。若投資者對加息有憂慮，或可考慮年期較短的債券。

匯市方面，渣打財富管理投資顧問董事趙海珠表示，美元在增長的相對優勢逐步收窄，資金外流將利淡美元，下半年將看好英鎊、歐羅以至澳元走勢。她亦指出，內地經濟逐漸走出疫情，料人民銀行將集中處理信貸問題，政策會逐漸收緊，同時，若人民幣大幅升值將嚴重影響內地出口，相信人行會作出調控，料人民幣兌美元價格將以6.40為中心區間發展。