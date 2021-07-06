【產經直播】下半年大熱投資主題

港股未見起色，周二(6日)跌穿兩萬八關。北水走資加劇，港股通周一(5日)整體淨流出金額達到108.67億元，為歷來第三多，新經濟股捱沽，係時候斬纜及早沽貨？科網巨企失光環，踏入下半年仲有咩投資主題可揀？穩穩陣陣轉買高息率ETF是明智之舉？

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