【產經直播】下半年大熱投資主題
2021年07月06日 12:05
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港股未見起色，周二(6日)跌穿兩萬八關。北水走資加劇，港股通周一(5日)整體淨流出金額達到108.67億元，為歷來第三多，新經濟股捱沽，係時候斬纜及早沽貨？科網巨企失光環，踏入下半年仲有咩投資主題可揀？穩穩陣陣轉買高息率ETF是明智之舉？
電動車股近期表現大勇，比亞迪(01211)公布6月銷售數據，新能源汽車銷量達4.14萬輛，較去年同期飆1.92倍，股價可否持續向上？小鵬汽車明日(7日)在港交所掛牌，在港公開發售超購逾13倍，一手中籤率10%，內地做車新勢力登陸港股，可否帶動電動車板塊氣氛？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12時半直播，有Global X ETFs 銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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