港交所簡化IPO程序　先採用「T+2」結算周期

香港交易所( 00388 )公布，將會落實推出全新平台FINI(Fast Interface for New Issuance)，以全面簡化及數碼化香港的首次公開招股(IPO)程序。

香港上市的新股現行「T+5」結算周期，而FINI框架諮詢文件建議將有關周期縮短至「T+1」。經諮詢市場並考慮市場意見及營運上的需要後，港交所將落實推展FINI作為日後所有新股的統一處理平台，但會先行採用「T+2」結算周期。

推出FINI後，結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式，以改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。

港交所行政總裁歐冠昇表示，FINI未來可縮短新股定價與開始交易之間的周期，除了提升市場效率，更可鞏固香港作為全球集資市場的地位。

他補充，今次推動FINI的過程印證港交所廣納意見，與市場同心協力，優化及開發最切合的技術平台及程序，為整個市場的未來發展帶來裨益。港交所期待能與市場保持緊密合作，共同推行這項重大的市場創新項目。

經紀、股份過戶登記處、公開招股保薦人、律師、包銷商、分銷商及監管機構均可利用透過FINI這全新的數碼平台履行各自的職責，於上市啟動、認購、定價、配發、付款、監管批准及納入股份等各個流程當中相互協調。

為確保市場在過渡至FINI前有足夠的準備時間，港交所預期FINI最早於2022年第4季才會啟用。該所將適時邀請市場參與者參加一系列的相關活動，包括應用教學、建立用戶帳號、全市場測試及預演等，以確保全體順利過渡。如有需要，該所稍後亦會就《上市規則》及其他操作程序的必要修訂另作公布及諮詢市場意見。