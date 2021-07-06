信安資金管理：下半年本地消費及地產股可看高一線

信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉表示，上半年恒指回報約5.9%，跑輸其他主要地方股市，主要由於內地政策令相關板塊落後，預計下半年市場維持波幅上落，恒指於27,000至30,000點間徘徊。

她指出，本港經濟開始復甦，最新公布的零售數據優於市場預期，加上疫苗進展良好及即將推出的消費券，帶動本地消費股，料第一階段將刺激與民生相關度較高的消費股。另外，本地地產股受通脹升溫推動，亦可看高一線；內房、基建股等版塊則相對看淡。

近期內地科技股遭打壓，她認為，本地上市科技股股息吸引、通脹上升為過渡性，加上避險因素，美國10年期國債孳息率未必在季內大幅上升，有利現金流充裕及盈利前景穩定的科技股追回部分落後的升幅，其中晶片的政策風險較微，投資機會較大。

環球經濟方面，5月份美國消費者物價指數按年增5%，她稱，通脹依然有上行風險，若下半年消費進一步回升，而供應調整速度持續追不上，通脹或較原先預期更高及持續更長時間，估計聯儲局或最快2023年下半年才展開加息。

人民幣方面，她料今季人民幣兌美元於6.4有支持，並有機會上望6.6。