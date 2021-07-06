萊坊：全球城市樓價增速2007年來最快　香港升2.2%

萊坊今日(6日)發布2021年第一季《全球城市住宅指數》，全球城市樓價按年同期上升約7.4%，是自2007年以來增長速度最快。而香港受本地買家需求和經濟反彈推動，樓價錄得約2.2%的按年升幅。

上述指數根據國家統計局或央行發表的官方樓價數據，追蹤全球150個城市的一般住宅樓價表現。當中有43個城市錄得超過10%的按年樓價升幅。

該行董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，由於高基數效應，本港住宅市場樓價升幅在過去12個月相對於其他城市慢。

縱使新冠病毒及社會事件對住宅市場帶來負面影響，拖累樓價升幅，但樓價在逆境中依然保持勢頭，樓價有望在今年下半年再創新高。 而隨着失業率逐漸回落，一手及二手住宅市場需求旺盛，預計2021年下半年樓價將再上升 約2至3%。如稍後通關將進一步增強市場需求，尤其是豪宅市場。此外，該指數亦指，內地城市如深圳及上海，今年首季樓價分別上升約3.4%及5.3%。

另外，報告顯示，有22個城市的樓價按年下跌，當中包括印度、西班牙、意大利和以色列等多個主要城市。