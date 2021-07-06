港交所：新股定價至上市長遠目標T+1　大型新股凍資將減七成

推出網上服務平台FINI後，結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式。該所交易後業務主管蘇盈盈指出，散戶認購時須準備的資金沒有改變，最主要是每間券商在提交申請時，過戶至銀行的資金不會多於該新股的集資額上限，有助改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。

假設某新股最多集資10億元，按一般公開發售佔比10%計算，即其公開發售集資1億元，並最終錄得1,000倍超額認購，在現行機制下，券商須「真金白銀」將資金轉至該新股的銀行，變相市場凍結1,000億元資金，從而令市場銀根抽緊。FINI推出後，假設市場有10間券行認購，每間券商只須提供集資上限1億元，市場凍資金額僅10億元，減少凍資規模。

創新及數據實驗室主管裴璐加(Lukas Petrikas)指出，改變預設資金要求，將使大型新股凍資金額較現時減少七至八成。平台允許不同新股市場參與者在平台履職責，將採用統一的投資者身份識別標準，有助改善新股重複認購問題。

蘇氏指，收到券商意見表示縮短新股結算周期或影響其孖展利息收入，坦言對個別券商有負面影響，但期望市場聚焦在措舉對市場的正面影響，由於結算周期縮短，投資者能充分準備參與下一新股的認購。

陳翊庭補充，此舉有助減低投資者在新股定價至上市當日之間所承受的風險，尤其是減少在港第二上市的美股其波動帶來的影響。不過，她不認為近期新股超額認購倍數高，是重複認購所致。