港交所：新股定價至上市長遠目標T+1 大型新股凍資將減七成
2021年07月06日 15:46
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香港交易所(00388)計劃最快於2022年第四季全面簡化及數碼化首次公開招股(IPO)程序，先將結算周期縮減至「T+2」，較原計劃「T+1」的結算周期長。該所上市主管陳翊庭在電話會議中解釋，「T+1」是長遠的目標，惟新股牽涉的參與者眾多，尤其聯交所和香港證監會在新股掛牌前須審視認購者，同時收到市場反饋，認為於實行初期時以「T+2」屬較穩妥的時間，將在運作成熟後再按情況探討縮短至「T+1」。
推出網上服務平台FINI後，結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式。該所交易後業務主管蘇盈盈指出，散戶認購時須準備的資金沒有改變，最主要是每間券商在提交申請時，過戶至銀行的資金不會多於該新股的集資額上限，有助改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。
假設某新股最多集資10億元，按一般公開發售佔比10%計算，即其公開發售集資1億元，並最終錄得1,000倍超額認購，在現行機制下，券商須「真金白銀」將資金轉至該新股的銀行，變相市場凍結1,000億元資金，從而令市場銀根抽緊。FINI推出後，假設市場有10間券行認購，每間券商只須提供集資上限1億元，市場凍資金額僅10億元，減少凍資規模。
創新及數據實驗室主管裴璐加(Lukas Petrikas)指出，改變預設資金要求，將使大型新股凍資金額較現時減少七至八成。平台允許不同新股市場參與者在平台履職責，將採用統一的投資者身份識別標準，有助改善新股重複認購問題。
蘇氏指，收到券商意見表示縮短新股結算周期或影響其孖展利息收入，坦言對個別券商有負面影響，但期望市場聚焦在措舉對市場的正面影響，由於結算周期縮短，投資者能充分準備參與下一新股的認購。
陳翊庭補充，此舉有助減低投資者在新股定價至上市當日之間所承受的風險，尤其是減少在港第二上市的美股其波動帶來的影響。不過，她不認為近期新股超額認購倍數高，是重複認購所致。