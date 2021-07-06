瑞銀警告：全球各國加強監管　或戳破虛擬貨幣泡沫

全球各國政府正加大對虛擬貨幣市場的監管之際，瑞銀集團(UBS)近期警告客戶，監管機構的打擊恐戳破「泡沫般的虛擬貨幣市場」，這意味着比特幣不適合專業投資者。

外媒引述瑞銀全球財富管理團隊上週發布報告指出，中國最近的打擊行動，已經損害虛擬貨幣價格和營運商，且有迹象表明，美國、英國等西方市場可能正在醞釀推出更嚴格的規定。

該行指出，監管機構已證明他們能夠、將會打擊虛擬貨幣，故建議投資者保持距離，圍繞低風險資產建立投資組合。該行早就警告，不斷變化的投資者情緒或監管機構的打擊，可能導致戳破泡沫般的虛擬貨幣市場。

今年6月，中國祭出虛擬貨幣挖礦禁令，導致四川省關閉許多礦場；美國波士頓聯準銀行總裁Eric Rosengren近期表示，穩定幣Tether是聯儲局正在關注的金融穩定風險之一；英國近期則禁止全球最大虛擬貨幣交易所營運；英國金融操守局(FCA)近期則禁止全球最大虛擬貨幣交易所幣安在英國營運。

瑞銀還表示，50倍或100倍的虛擬貨幣槓桿交易，從根本上與主流金融監管規範不符。雖然該行不能排除未來虛擬資產價格上漲的可能性，但認為這是對專業投資者構成重大風險的投機市場。