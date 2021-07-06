滴滴「破發」市前曾冧近30%　滿幫及BOSS直聘挫一成

內地網約車滴滴出行(美股︰DIDI)的應用程式(App)日前遭下架，於美股盤前交易時段最多跌近三成，低見10.9美元(下同)，最新跌25.31%，至11.61元，跌破其14元的每ADS發行價。該股上周五(2日)收跌5.3%，報15.53元。

內地網上租車巨頭滴滴出行上周五(2日)被內地官方實施網絡安全審查後，目前其應用程式遭國家互聯網信息辦公室勒令下架，主要涉及嚴重違反蒐集訊息規例。

周一(5日)亦再有兩家在美上市的平台企業遭到網信辦審查，即滿幫集團(美股︰YMM)旗下貨車配對App「運滿滿」和「貨車幫」，以及看準網(美股︰BZ)的招聘平台「BOSS直聘」，均須停止新用戶註冊。兩股於盤前交易時段分別跌16.14%及10.49%。

外媒引述Horizons ETFs Management Canada Inc.的投資組合經理Hans Albrecht，表示，滴滴的情況強化了一個事實，即中國對中資科技公司爭相在美國IPO感到不悅，並試圖減緩西方對這些IPO的接受速度。

Safehouse Global Consumer Fund 駐杜拜的投資組合經理Sharif Farhay亦表示，內地本可以阻止滴滴的IPO，就像他們對螞蟻的做法一樣。反之，他們讓全球投資者承受痛苦，因此破壞了與許多外國投資者的信任。

數據顯示，今年多達34家總部在中國或香港的公司宣布申請在美國上市，但尚待處理，內地對科技行業的最新打壓可能會冷卻投資者的熱情。此類交易一直以創紀錄的速度進行，今年迄今為止，已經定價的紐約IPO金額已超過150億元。