紐油升逾2% 金價重上1800美元
2021年07月06日 16:18
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美匯指數報92.12；港匯見7.7671；離岸人民幣(CNH)報6.4601；美元兌日圓報110.76；歐元企1.1877，英鎊處1.3876。金價重越1,800美元，高見1,809美元。OPEC+部長級會議喊停，減產協議懸而未決，布油升0.79%報77.77美元，紐油升2.32%至76.9美元。道指期貨跌20點。
●市後關注點
-21:45 美國6月綜合採購經理指數(PMI)
-22:00 美國6月ISM非製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數重上兩萬八關，收市報28,072點，跌70點或0.25%，連跌6日。國企指數回穩，收市報10,269點，跌4點或0.04%；科技指數報7,646點，跌65點或0.85%，主板成交1,448億港元。https://bit.ly/3wjFnC7
●滬綜指收跌4點，科創指瀉2.7%。https://bit.ly/3hiVQCb
●中國爭奪全球礦物資源，專家：美不重振生產將成經濟災難。
●OPEC+談判膠着，油價再破頂，白宮促達成折衷方案。
●澳洲維持利率0.1厘不變，符合預期。
●熱潮持續，NFT上半年銷售額急升至195億元。
●滴滴「破發」市前一度冧近30%，滿幫及BOSS直聘挫一成。
●境外投資者6月增持中國地方債7.3億人幣，規模創紀錄。
●內地去年三新經濟增加值升4.5%，佔GDP比重17%。
●中移成立晶片公司，進軍物聯網晶片製造業。
●華為否認將發射衞星搶6G研發。
●萊坊：全球城市樓價增速2007年來最快，香港升2.2%。
●信安資金管理：下半年本地消費及地產股可看高一線。
●港交所簡化IPO程序，先採用「T+2」結算周期。
●香港6月PMI跌至51.4，薪資通脹加劇，企業審慎採購。
●土地註冊處：上半年樓宇買賣合約總值按年升76%。
●金管局：上半年銀行偵測「網絡釣魚」等詐騙個案達169宗，按年大幅增加145%。