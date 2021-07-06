戴德梁行：香港寫字樓待租率升至2004年後新高

戴德梁行發表第2季寫字樓及商舖租賃報告，期內商廈及舖位市況均有回穩迹象，該行香港董事總經理蕭亮輝指出，整體寫字樓租金於第2季下跌約1.4%，較第1季的2%跌幅有所收窄，期內尖沙咀及九龍東租金季度跌幅較大，分別下跌約3.5%及2.3%，至於中區寫字樓則錄約0.9%跌幅。

上季負吸納量約19.24萬方呎，亦較首季90萬方呎有明顯改善，而期間錄得的棄租面積約50.08萬方呎，較第1季減少約22.37萬方呎或約31%。該行調整今年商廈租金走勢預測，由年初估計全年下跌約8%至13%，調減至料跌約5%至10%。

他不過，仍有部分租戶選擇放棄續租或縮減規模，令上季整體待租率再升約0.4個百分點至約14.4%，為2004年後最高，相信直到明年初，待租率會維持在該水平窄幅上落。由於2022年是寫字樓新供應高峰，將有合共約275萬方呎樓面應市，或會令整體待租面積增加。

此外，該行執行董事及香港商舖部主管林應威表示，第2季商舖租金走勢跌幅亦見收窄，四個主要零售核心區當中，尖沙咀、銅鑼灣及中環按季錄約1.2%至2.2%跌幅，至於旺角區已見反彈，較第1季回升約0.3%。他指出，受惠本地消費的支持，零售銷售表現正面，預期下半年主要核心零售區租金走勢平穩，有機會錄約3%以內增長。