遠東發展：預留100至150億元增加中港土地儲備

主席兼行政總裁邱達昌表示，全世界央行都在「印銀紙」催谷經濟增長，資產升值快令貨幣不值錢，購買「磚頭」相對保值能力高。另外中國貧窮人口減少，中產人數上升，對住宅的剛性需求大，尤其香港近期社會回復穩定，對樓市具有正面影響。

他坦言，香港地產發展邊際利潤相對其他地方低，但由購地到建築到銷售，樓價往往會有顯著的升幅，故他認為日後投地時，只要有利可圖，便可以較為進取。

海外樓盤方面，董事總經理孔祥達表示，近期確實有不少香港人乘BNO的便利到英國居住，港人買英國樓由以往多作投資，變成需要更大的空間來自住。他又指公司在全世界約有500億元可售的樓宇資源，其中130億元已售並會分期入帳。

酒店業務方面，公司旗下帝盛酒店集團總裁邱詠筠表示，新冠肺炎疫情對酒店業影響大，截至今年3月底止的財政年度，公司酒店業的毛利率按年由53.9%跌到44.7%，但表現仍優於其他五星酒店的約30%。主要因為公司專注於三四星級酒店，並且是首批應政府要求成為隔離酒店，故是少數在疫情下仍有盈利的酒店。