Hypebeast料業務反彈　下一步擬拓泰國市場

他坦言，早前受疫情及旅遊限制影響，部分廣告製作、大型拍攝受阻，隨着疫情受控，許多品牌有意透過活動、廣告接觸消費者。同時透露，更多品牌由以往單使用廣告製作服務或拍攝服務，轉向連同營銷服務等的「一條龍服務」，帶動公司旗下廣告代理業務Hypemaker，另今年有不少大活動持續進行。

他又說，公司引入新品牌、部分奢侈品牌融入街頭風，有關產品定價較一般潮流產品高，帶動公司近年旗下電商平台平均訂單價值提升。

公司近年拓展東南亞市場，黃家恒指，所有市場將從設立數碼媒體平台起步，當有一定讀者群再延伸至電商平。今年已進軍印尼，計劃下一步拓展泰國市場，而新加坡及馬來西亞將擴展至電商平台，料2022年成事。另外，公司已在南韓、日本等東亞市場發展約3年，認為當地屬潮流文化中心，有意在當地設立實體店，以接觸年輕人群眾，中國市場則會先採用快閃店(pop-up store)的形式。

他又透露，現時公司正準備在美國曼哈頓開設整幢樓高7層的旗艦店，其中兩層是零售店，另有一定層數預留予合作品牌夥伴，而樓上則是集團東岸團隊的辦公室，另可用作舉行銷售活動及文化活動，預期將在2022年上半年推出。

事實上，Hypebeast於2017年在中環開設全球首間實體店。黃氏指，該店主打限量版商品，同時為網上買家提供門市取貨服務。除了零售業務，店舖亦會不定期舉辦品牌活動及展覽。另開設咖啡店Hypebeans，冀吸引更多年輕消費客戶。