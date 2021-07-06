李小加：無現金時代為金融市場第4個發展浪潮

港交所前行政總裁李小加指，中國及西方皆不願靠攏對方，香港金融制度的基礎在過去10多年與西方體系一致，例如貨幣政策，中國未有能力建立自己的規則，但若然中國率先進入無現金時代，很可能令金融市場的規則不一定跟隨美國。

當世界資本向中國靠攏，香港作為中間人，要向西方及東方延伸。香港應發揮最擅長的法治，又指不是香港要在相關發展中爭一席位，而是國家需要香港。

香港金融市場經歷3個浪潮，第一是90年代H股上市；第二是進入互聯互通，把世界與中國市場連接；第三是過去10年香港資本市場擁抱科技革命和中國科技公司，但他認為第4個浪潮是無現金時代即將到來。以往現金時代是中國跟隨世界走，但他指近幾年只有中國邁向新台階，日後有可能帶着世界走。

在數碼化和無現金的時代，市場利益分散，小微企享有與大公司同等的議價權，小人物、勞動創業者和分散經營的時代亦隨即來臨。全世界的資本可更精準地滲透金融體系的根部，下一個資本市場浪潮要有全新的理念、定價模式及投資產品，香港要向第4個潮流發展。

由於小微企有可能變成未來融資的承受體，但這些企業的投資風險較大，資金來源非常重要，不適宜從與隱形主權擔保掛鉤的資金，如傳統銀行得到融資，故股權及全球性投資型資金是最適合這類小人物的資金來源，而中國今天需要國際資金進入，則需要香港。

對於滴滴出行赴美上市後，隨即在內地的應用程式遭到下架一事，他指沒有與有關方面溝通，因此不太清楚具體原因。雖然他大概猜到，但自己已「不在其位，不謀其政」，因此不作評論。由於地緣政治關係，數據公權及私權的安全問題將成為大挑戰。當地緣政治緊張時，國家安全就是「巨大無比的帽子」，一旦國家之間出現敵對關係，數據就會成為新的情報來源，未來政府及私企處理數據安全問題，將會面對很大挑戰。