花旗料2022年東協國家貨幣政策趨正常化

外媒引述花旗集團分析師認為，新加坡將在東南亞貨幣政策正常化轉向過程中走在前列，可能在2022年4月啟動，但也可能最早今年10月啟動。

花旗表示，印尼可能在明年年中跟進，馬來西亞會稍晚一些，菲律賓、泰國和越南會是最後啟動收緊政策的國家，預計在2022年最後3個月。與此同時，東南亞地區的央行料將今年剩餘時間維持利率不變，溫和的通脹將使這些經濟體有時間實現復甦。

Wei Zheng Kit等分析師在周一(5日)發表的報告中寫道，在東協的6個成員國，鑑於通脹率都仍在央行目標/預期之內，需求壓力溫和，疫苗接種速度加快，貨幣政策應可以在更長時間內按兵不動，然後在2022年啟動政策正常化。

世界各地的中央銀行都在小心翼翼地綢繆退出疫情衰退期間實施的緊急刺激措施，而且包括巴西、墨西哥和土耳其在內的許多新興市場中央銀行已經加息。

預期中的美國聯儲局緊縮政策引發了對東協潛在資本外流的擔憂，類似於2013年的減碼恐慌——儘管現如今這一地區風險敞口要少得多。

花旗對東協各國的預期，乃新加坡金管局料將在明年4月會議上開始收緊政策，之後在7月份進行計劃中的提高商品和服務稅。

如果從疫情中的經濟重啟快於預期，那麼將推動通脹需求，那麼在今年10月份收緊政策的機率就會有25%印尼央行可能會從量化緊縮開始，然後可能從明年年中開始上調基準利率馬來西亞央行政策正常化的4個標識可能會在明年實現。

該行在本周會議上降息的可能性為30至40%，預計利率將從2022年第3季度開始上升菲律賓的通脹率今年回到目標水平，預計將從2022年末開始「緩慢正常化」，屆時經濟應該會站穩腳跟，「但不會收緊政策」。

在低通脹的情況下，泰國銀行可能在2022年第4季度開始上調超低利率，以重建稀缺的政策空間。即便如此，有針對性的金融計劃應會繼續支持經濟復甦由於信貸增長快於GDP，越南可能在2022年最後一個季度加息。