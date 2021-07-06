期貨合約價差有啟示！油價見100美元非天方夜譚

外媒引述分析指，國際油價曲線日漸走強，月度期貨合約之間的價差顯示，每桶100美元的價格並非天方夜譚！

周一(5日)，石油輸出國組織(OPEC)原計劃討論增加石油產量、緩和供應憂慮的會議被取消。這意味着該組織將繼續實施現有計劃，換言之，市場難以如預期取得額外的供應。今年12月布倫特原油期貨較明年同月合約溢價6美元左右。上一次這一價差如此持續地處在這一極端水平還要追溯到2011至2014年，當時油價均值接近108美元。

為甚麼油價的這種現貨溢價的現象發出看漲信號呢？因為這顯示石油產量低於需求，短期供應短缺、庫存消耗。可以說，給調用原油庫存提供了價格方面的動機。外媒引述摩根士丹利駐倫敦石油分析師Martijn Rats表示，若OPEC不增加產量，庫存勢必會進一步下降，為價格提供支撐，第三季度的供需狀況尤其緊張。

對於合約價差所發出的信號，油組及盟國(OPEC+)會於何時、在何種程度上做出回應尚不明確，故很難知曉曲線將於何時回歸正常形態。摩根大通石油分析師Christyan Malek表示，如果不增產，短期會愈來愈利好油價，因供應短缺加劇，增加了下半年OECD庫存在5年區間下方進一步加速下降的可能性。