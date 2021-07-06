6月工商舖物業價量齊升　商廈交投漲35%

多項利好消息持續刺激工商舖市況，帶動交投量穩步上揚。根據中原(工商舖)統計，6月份共錄得約663宗工商舖買賣成交，按月上升約9%，當中以寫字樓漲達35%較顯著。

該行董事總經理潘志明表示，6月份工商舖買賣成交較去年同期增加359宗，升幅達約1.2倍。至於金額方面，上月九龍灣國際展貿中心全幢以約105億港元易手，帶動該月總成交金額躍升至約255.54億元，按月及按年分別多出約1.5倍及約3.6倍。若扣除該宗大額成交的話，全月總成交金額有約150.54億元，對比5月亦錄約44%增幅。

該行數據顯示，6月份共錄得約99宗寫字樓買賣個案，較5月份約73宗為多，而總成交金額扣除上述全幢成交後，全月金額亦有約23.88億元，按月升幅約七成。至於上月商舖市場成交宗數約186宗，按月多約15%，宗數為2018年5月份後單月新高。該類物業金額則錄得約67.24億元，升幅約94%。

至於工業物業走勢就相對平穩，價量均與上月水平相若。他認為，工商舖市場低潮期結束，三個類別物業均現曙光，預測下半年交投量表現會更理想。