8名重量級大淡友警告：美股將現史詩級崩盤…

今年以來有不少專家警告，金融市場將迎來一場毀滅性崩盤。外媒報道，目前較有分量的包括Michael Burry、Jeremy Grantham等8位國際知名的「大淡友」！

報道指出，作為電影《沽注一擲》（The Big Short）主角原型的Burry，近日將6月份的市場狀況描述為「世上最大的投機泡沫」，警告散戶正在「冧市之母」到來前購買迷因股及虛擬貨幣。

投資公司GMO創辦人Grantham今年1月曾稱，股市為完全成熟的史詩級泡沫！又指當市場達到這種明顯超熱情的水平時，泡沫總是在接下來幾個月破裂，不用到幾年，且無一例外。

自稱是徹底淡友的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman於5月表示，事實在表明，中長期要謹慎行事。當股市有理由向下時，下降的速度之快，會讓你感到頭暈。

杜肯家族辦公室(Duquesne Family Office)行政總裁Stanley Druckenmiller 5月時指出，美股牛市讓他想到了網絡泡沫時期，而處於「狂熱狀態」的資產價格可能還會繼續上漲一段時間，雖不知道何時會結束」，但他還是會在幾個月內將股票套現。

被稱為華爾街「新債王」的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)今年3月也警告，股市估值過高，當趨勢反轉時，股市將下跌超過15%，屆時那些湧入迷因股及投機資產的散戶將出逃。

創智贏家(Shark Tank)明星兼O'Leary Funds主席Kevin O’Leary 4月亦曾表示，股市最終會崩潰，並成為新手投資者的一個機會教育；又指這世代的投資者從未經歷過持久性修正，不知道修正何時會到來，但已近了。

《富爸爸，窮爸爸》作者Robert Kiyosaki於6月也表示，股市將出現史上最大崩盤，並稱聯儲局過度刺激市場造成美元貶值，建議投資者透過黃金及虛擬貨幣來避險。

報道引述華爾街資深預測分析師兼A. Gary Shilling & Co總裁Gary Shilling在4月時稱，金融市場將會迎來暴跌，但沒有給出時間表，「當股市即將崩盤時，我不會做出任何明確的猜測」。