內地嚴打證券違法　加強中概股訊息安全規管

內地媒體報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》(下稱《意見》)。《意見》提出，完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規。抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，壓實境外上市公司信息安全主體責任。加強跨境信息提供機制與流程的規範管理。切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設。修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，明確境內行業主管和監管部門職責，加強跨部門監管協同。

另外，《意見》提到要推進退市制度改革，強化退市監管，嚴格執行強制退市制度，研究完善已退市公司的監管和風險處置制度，健全上市公司優勝劣汰的良性循環機制。

《意見》同時提出，全面提升證券違法大案要案查處質量和效率。依法從嚴從快從重查處欺詐發行、虛假陳述、操縱市場、內幕交易、利用未公開信息交易以及編造、傳播虛假信息等重大違法案件。對資金佔用、違規擔保等嚴重侵害上市公司利益的行為，要依法嚴肅清查追償，限期整改。加大對證券發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等有關責任人證券違法行為的追責力度。加強場外配資監測，依法堅決打擊規模化、體系化場外配資活動。嚴格核查證券投資資金來源合法性，嚴控槓桿率。

其中指出，強化私募違法行為的法律責任。加大對私募領域非法集資、私募基金管理人及其從業人員侵佔或挪用基金財產等行為的刑事打擊力度。加快制訂私募投資基金管理暫行條例，對創業投資企業和創業投資管理企業實行差異化監管和行業自律。