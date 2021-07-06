內地藥研新政促板塊大跌　華夏基金稱為買入時機

中國國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)上周五發布新政策，《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》指出，藥物進行臨床對照試驗時，應盡量為受試者提供臨床實踐中最佳治療方式及藥物，而不應為提高臨床試驗成功率和試驗效率，選擇安全有效性不確定，或已被更優的藥物所替代的治療手段。

華夏基金(香港)表示，文件核心內容是提高創新藥研發標準，要對比現有方案中最佳療法，並杜絕低質素重複性臨床測試，認為文件帶來的實際影響不大，尤其對龍頭的創新藥和CRO公司。由於龍頭藥企和生物科技公司的管線已經脫離了政策文件所限制的研發水平，加上龍頭CRO公司海外業務佔比較高。

該行又指，從宏觀角度看，整體經濟在不斷修復，中美國債利率較去年有提升，而且中國的流動性政策趨向正常化，宏觀環境短期不利於成長股。醫藥行業股票早前也積累了較高的升幅，機構投資者在部分公司上持倉集中。行業輪動可能是醫藥指數調整的主要原因。而時間點可能是由實際影響不大的文件引起。

華夏基金(香港)提到，生物科技指數會受到股票市場整體風險胃納和行業風格輪動的影響，但是該指數捕捉的是中國生物科技行業長期的成長前景，參考上半年指數調整後的表現，以及美國過去十年生物科技指數的表現，都處於調整後繼續上行的特徵。這是行業基本面驅動指數長期上漲的原因。對於長期確定而短期波動的投資特，建議定期增加配置，以及在市場調整後集中增加配置。