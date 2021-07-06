一手市況熾熱 啟德新盤周末次輪銷售286伙
2021年07月06日 19:39
東網電視更多新聞短片
受惠屯馬綫通車效應帶動，啟德區內多個新盤保持熱銷，其中上周六搶閘開售的舊機場跑道區首個登場項目，落實亦本周末進行第2輪銷售。同時，新界區亦有全新洋房項目落實發售，推動整體一手市況保持熱鬧。
啟德維港1號平均呎價2.8萬加推新價單 周六賣286伙
新盤開售反應踴躍，發展商積極加推單位應市。中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(6日)加推價單第5號共148個單位，折實平均呎價28,103元，整體折實售價介乎862.8萬至2,357萬元，呎價由23,756至30,770元。
中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目推出以來市場反應理想，同時已發出新銷售安排，落實於本周六(10日)發售286個單位。
價單顯示，是次價單包括22個一房、58個兩房及68個三房單位，實用面積由332至766方呎，買家最高可享13.5%折扣。由於是次推出大部分屬中高層及優質景觀單位，撇除樓層及景觀因素，比較價單第4號屬原價加推。
啟德THEHENLEYI再錄4宗成交 三房戶逾3,000萬沽
屯馬綫全線通車後，啟德區新盤交投活躍。恒基地產(00012)旗下區內THE HENLEY I，周二(6日)再連環售出4個單位，其中2座25樓A室，實用面積889方呎，成交價3,009.88萬元，呎價33,857元。而Condominimu C3樓H室，實用面積216方呎，成交價608.09萬元，呎價28,152元。項目踏入7月以來暫時售出約22伙，套現逾1.94億元。
啟德尚‧珒溋7月暫售出9伙 套現近2億元
由合景泰富集團(01813)等合作發展的啟德尚‧珒溋，7月至今已沽出9伙，當中以三房大單位為主，平均成交呎價約27,8647港元，套現近2億元，買家均為本地換樓客。項目至今累積售出477伙，套現近77億元，平均成交呎價為26,511元，現時餘貨以三房戶為主，面積由543至854方呎。
晉環高層四房大戶5120萬元獲承接
路勁地產旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周二(6日)以招標形式售出1伙高層四房雙套連工作間大單位，為1A座33樓F室，實用面積1,218方呎，成交金額為5,120萬元，成交呎價為42,036元。項目累售609伙，套現超過133億元。
同系位於元朗錦田北的山水盈，今以招標形式售出洋房20號，實用面積2,101方呎，為四房雙套間隔，花園418方呎，連車位成交價3,571.7萬元，成交呎價17,000元。項目累售299伙，套現超過39億元。
屯門畔海首推兩座洋房周六起標售
新界區洋房新盤交投暢旺，發展商推盤信心上揚。據一手銷售資訊網資料，英皇國際(00163)旗下屯門畔海，首度推出兩座洋房於本周六(10日)起，每日以招標形式發售，其中2號洋房的實用面積為4,213方呎，花園及天台分別為457與884方呎。而3號洋房實用面積為4,135方呎，花園521方呎，天台則為896方呎。
新盤貨尾量創22個月新低
新盤銷情理想，加上不少貨尾單位被市場吸納，帶動累積貨尾量進一步減少。據美聯房地產數據及研究中心資料顯示，6月份累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約10,859個單位，較5月約11,634伙減少約6.7%，並創自19年8月後的22個月新低。
啟德MONACO單日售出2伙最高呎價逾2.9萬
市區一手單位備受追捧。會德豐地產旗下啟德MONACO，周二(6日)連沽兩個單位，其中2B座28樓B室兩房戶，實用面積480方呎，成交價1,409.7萬元，呎價29,369元。
同系將軍澳MONTEREY的第2A座6樓A單位，實用面積1,159方呎，以3,023萬元售出，呎價26,803元。
而西南九龍維港滙III亦賣出第2座18樓D單位，實用面積311方呎，售價891.82萬元，呎價28,676元。