一手市況熾熱　啟德新盤周末次輪銷售286伙

受惠屯馬綫通車效應帶動，啟德區內多個新盤保持熱銷，其中上周六搶閘開售的舊機場跑道區首個登場項目，落實亦本周末進行第2輪銷售。同時，新界區亦有全新洋房項目落實發售，推動整體一手市況保持熱鬧。

啟德維港1號平均呎價2.8萬加推新價單 周六賣286伙

中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目推出以來市場反應理想，同時已發出新銷售安排，落實於本周六(10日)發售286個單位。

價單顯示，是次價單包括22個一房、58個兩房及68個三房單位，實用面積由332至766方呎，買家最高可享13.5%折扣。由於是次推出大部分屬中高層及優質景觀單位，撇除樓層及景觀因素，比較價單第4號屬原價加推。

啟德THEHENLEYI再錄4宗成交 三房戶逾3,000萬沽

啟德尚‧珒溋7月暫售出9伙 套現近2億元

晉環高層四房大戶5120萬元獲承接

路勁地產旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周二(6日)以招標形式售出1伙高層四房雙套連工作間大單位，為1A座33樓F室，實用面積1,218方呎，成交金額為5,120萬元，成交呎價為42,036元。項目累售609伙，套現超過133億元。

同系位於元朗錦田北的山水盈，今以招標形式售出洋房20號，實用面積2,101方呎，為四房雙套間隔，花園418方呎，連車位成交價3,571.7萬元，成交呎價17,000元。項目累售299伙，套現超過39億元。

屯門畔海首推兩座洋房周六起標售

新盤貨尾量創22個月新低

新盤銷情理想，加上不少貨尾單位被市場吸納，帶動累積貨尾量進一步減少。據美聯房地產數據及研究中心資料顯示，6月份累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約10,859個單位，較5月約11,634伙減少約6.7%，並創自19年8月後的22個月新低。

啟德MONACO單日售出2伙最高呎價逾2.9萬

市區一手單位備受追捧。會德豐地產旗下啟德MONACO，周二(6日)連沽兩個單位，其中2B座28樓B室兩房戶，實用面積480方呎，成交價1,409.7萬元，呎價29,369元。

同系將軍澳MONTEREY的第2A座6樓A單位，實用面積1,159方呎，以3,023萬元售出，呎價26,803元。

而西南九龍維港滙III亦賣出第2座18樓D單位，實用面積311方呎，售價891.82萬元，呎價28,676元。