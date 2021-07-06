拍賣會連售5項物業　大埔公屋低市價逾2成沽

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，該行周二(6日)舉行拍賣會，並在場上售出5項物業，其中4項為銀主盤。當中黃大仙鳳禮苑鳳欣閣高層4室，實用面積約645方呎，為三房間隔，較開價搶高37萬港元或約6.7%，在未補價第二市場以587萬元售出，呎價約9,101元。該單位共承8口叫價，開初以每口叫價5萬元競拍，至第7口價叫價2萬元投得單位。

另一銀主物業為大埔富亨邨亨翠樓極高層17室，在自由市場開價368萬元，實用面積約485方呎，1991年入伙，終以380萬元成交，呎價約7,835元。區指，同類單位市價售逾500萬元，惟上述銀主盤亦是事故單位，故以大折讓成交。

同是銀主盤的西灣河太安樓低層單號室，實用面積約352方呎，樓齡約53年，以365萬元底價拍賣，以每口叫價5萬元承4口價後，再追價3萬元至388萬元成交，較開價高約6.3%，呎價約11,023元。區估計，是次成交價較市價低約8%至10%。

至於銀主貨西灣河唐樓偉亨樓高層D室，實用面積約297方呎，連約272方呎天台，開價320萬拍賣，終搶高22萬或約6.9%，以342萬元成交，呎價約11,515元。

同場亦售出一項業主盤，為荃灣富利工業​大廈極高層B33室，面積約103方呎，樓齡約35年，開價36萬元，終叫高12萬元或33%，連租約以48萬元易手，呎價約4,660元。此外，拍賣前亦售出兩項物業。