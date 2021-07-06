投資客出手！映灣園兩房單位783萬元成交

投資者出手入市東涌住宅物業，其中以783.8萬元，購入區內指標映灣園兩房單位，呎價約13,873元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣莊士軒5座中層B室，實用面積約353方呎，為兩房間隔，原業主開價約660萬元，議價後以約648萬元易手，呎價約18,357元。原業主於2015年2月以約480萬元購入，現轉手帳面獲利約168萬元或約35%。

●堅尼地城泓都1座低層F室，實用面積約492方呎，兩房間隔，以1,175萬元沽出，呎價約23,882元。原業主於2006年4月以約300萬元購入，持貨約15年升值約3倍。

●西灣河鯉景灣逸星閣中層G室，實用面積677方呎，三房套間隔，業主去年底開始放盤，最近叫價1,328萬元，終以1,300萬元易手，呎價約19,202元。原業主於1995年以429萬元買入，現帳面獲利871萬元或約2倍。

●北角五洲大廈高層特色戶，實用面積約907方呎，連約187方呎空中花園，三房間隔，業主以1,080萬元將單位易手，呎價約11,907元。原業主於1975年3月以15萬元買入單位，持貨46年，帳面獲利1,065萬元或勁賺約71倍。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭2座中層E室，實用面積340方呎，最初開價750萬元，議價後以730萬元成交，呎價約21,471元。原業主於2016年9月以495萬元入市，持貨近5年帳面獲利235萬元離場。

●牛池灣曉暉花園1座高層F室，實用面積464方呎，兩房間隔，以736.8萬元成交，呎價約15,879元。原業主於2008年1月以233萬元購得，是次轉手帳面獲利約503.8萬元或約2.1倍。

●牛頭角淘大花園L座高層5室，實用面積約356方呎，兩房間隔，原業主以約678萬元放盤約3日吸引同區客洽詢，年輕首置客獲父母資助，以約674萬元成交，呎價約18,933元。原業主於2009年11月以約215萬元購入，轉售大幅獲利約459萬元或逾2倍。

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新界區

●東涌映灣園連錄投資者入市成交，其中12座極高層C室，實用面積565方呎，兩房間隔，叫價798萬元，吸引一名外區客購入作長線投資，議價後以783.8萬元成交，呎價約13,873元。原業主持貨約15年帳面獲利573.6萬元或約2.7倍，同區東環5B座中層9室，實用面積約467方呎，兩房間隔，叫價720萬元，獲區內投資者以717.3萬元增持，呎價約15,360元。

●天水圍嘉湖山莊7月至今火速錄得13宗成交，平均實用呎價約11,449元。屋苑景湖居12座高層B室，實用面積630方呎，三房間隔，買家見近期市旺轉戰新西樓宇，以693.8萬元承接，呎價約11,013元。原業主於2012年11月以333.8萬元買入，帳面獲利360萬元或約1.1倍。

●西貢匡湖居湖暉閣中層E室，實用面積522方呎，兩房間隔，連車位以808萬元成交，呎價約15,479元。原業主於1993年10月以302萬元連車位買入，現轉手帳面獲利506萬元或約1.6倍。

●元朗四季豪園單號屋，實用面積約926方呎，三房套間隔，附逾300方呎私人花園，以及2個車位。原業主開價約1,270萬元出售，獲首置客看好未來基建發展以1,220萬元成交，呎價約13,175元。原業主於2005年11月以約664萬元購入，現轉手帳面賺約556萬元或約83.7%。

●馬鞍山聽濤雅苑5座低層D室，實用面積650方呎，三房連套房間隔，以980萬元易手，呎價約15,077元，屬同類單位新高價。原業主於2018年以848萬元購入，持貨3年帳面獲利132萬元或約15.6%。

●火炭駿景園3座中層C室，實用面積594方呎，兩房間隔，議價後以915萬元易手，呎價約15,404元。原業主於2015年以698萬元購入，持貨約6年賺約217萬元離場。

●荃灣翠濤閣2座低層F室，實用面積約477方呎，兩房間隔，原開價600萬元放售，後減10萬或1.7%以590萬元沽，呎價約12,369元。原業主持貨約38年，現轉手帳面獲利約561萬元或約19倍。

●大圍名城三期盛世2座北翼低層NB室，實用面積約787方呎，套三房及儲物房間隔，以1,248萬元易手，呎價約15,858元。原業主於2012年以720萬元購入，持貨9年帳面獲利約528萬元或約73.3%。