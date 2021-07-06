小心！4大風險恐破壞世界經濟從疫情中反彈

外國傳媒報道，德國主要銀行之一貝倫貝格銀行(Berenberg)表示，世界經濟在從大流行病中反彈之際面臨着4大風險，其中包括冠狀病毒新變種及通脹加速。

以Holger Schmieding為首的經濟學家周二(6日)在一份報告中表示，其他兩大風險包括政策失誤，例如過度加稅和監管負擔，以及中國內地對台灣動武。報告稱，除了物價壓力可能加速之外，其他風險並不比6個月前更明顯。

傳染性更強的新冠病毒Delta變種，已經導致英國和一些南歐國家的感染病例數上升。歐洲央行行長拉加德指出，這種變異病毒正在給經濟風險的平衡造成壓力。

Berenberg說：「我們仍然需要關注出現使當前疫苗無效的新變種病毒這個重大風險，這種情況可能需要重新採取防疫管制限制，直到疫苗研發方面能夠趕上來。更強勁、更持久的通脹飆升可能會迫使央行踩剎車，而不僅僅是鬆開油門。」

這些經濟學家還表示，2022年消費物價壓力可能不會出現決策者預期的那樣大的降幅，並且在那之後可能會有一段潛在通脹逐漸上升的時期。他們估計，到本十年的中期，美國和英國的核心通脹可能攀升至最高3%。在歐元區，核心通脹可能達到2.5%。