美股個別發展　滴滴大跌23%

美股早段缺方向，此前連續7個交易日破頂的標指好淡爭持，暫報4,352點，無升跌；道指跌61點，至34,724點；以科技股為主的納指漲44點，至14,683點。

內地網約車公司滴滴出行的應用程式(App)日前遭下架，該股早段挫23%，報11.95美元。同樣遭監管審查的滿幫集團及看準科技股價分別挫19.3%及9.05%。

GameStop計劃於內華達州設立新工廠，用於擴展其配送網絡，預期2022年投入營運，其股價早段跌1.69%，報199.17美元。摩通將蘋果公司(Apple Inc.)目標價從165美元上調至170美元，並指該股上半年嚴重落後於大市，現時是買入良機。Apple股價升1.77，報142.46美元。

摩根士丹投資總監Michael Wilson於報告中指出，當所有人都認為美股不會跌的時候，就意味着股市調整將至。他表示，經濟從疫情中復甦勢頭已經到達全盛時期，額外失業救濟金將結束，加上服務業重開，人們或將改變消費習慣；加上勞動力成本上升，意味企業盈利能力受壓，將為估值帶來壓力。