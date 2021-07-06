居屋成交額176億半年計新高 已補價市場再錄逾千萬買賣

上半年樓市氣氛暢旺，資助房屋同時受惠。代理行報告指出，期內整體二手居屋買賣登記涉及總金額達176.32億元，創按半年計的歷史新高，而較去年下半年則高約34.4%。已補價自由市場居屋再錄逾千萬元買賣，黃竹坑雅濤閣三房戶賣1,065萬元破頂。

中原表示，今年上半年自由市場及未補價第二市場，合共錄得3,262宗二手買賣登記，按半年升約32.6%，宗數創2014年下半年後近7年新高。期內九龍灣麗晶花園錄122宗最多，其次火炭穗禾苑錄77宗，以及屯門兆康苑錄75宗。

居屋樓價隨大市急升。消息透露，上述雅濤閣1座高層A室，實用面積約591方呎，於自由市場獲承接，呎價約18,020元，呎價料同創項目最高紀錄。據了解，是次成交是繼樂富富強苑、鰂魚涌康山花園及旺角富榮花園後，全港第4個樓價達千萬元或以上的居屋項目。

同類單位業主放盤叫價因應市況轉強。世紀21將軍澳魏仕良指出，將軍澳廣明苑廣賢閣中層11室三房戶，放盤一個月，零議價下獲區內買家連地價以740萬元承接，呎價約12,395元。

第二市場近日亦掀起移民賣樓潮。富誠地產謝婉玲稱，慈雲山居屋慈愛苑B座中層8室，實用面積約401方呎，叫價420萬元放盤約兩個月。原業主因考慮移民，減價至373萬元，獲白居二買家承接，樓價低於「4球」重返兩年前水平，呎價約9,302元。

她續稱，黃大仙公屋黃大仙下邨龍豐樓高層11室，原業主打算一至兩年後移民，故賣樓套現，獲白居二以309.8萬元購入，呎價約7,804元。

此外，拍賣場上公、居屋單位都受追捧。環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，該行昨日舉行拍賣會，場上售出5項物業，佔兩宗為資助房屋，包括黃大仙居屋鳳禮苑鳳欣閣高層4室三房銀主盤，歷8口價後，於第二市場以587萬元售出，呎價約9,101元，較開價搶高約6.7%。

另一項目為大埔公屋富亨邨亨翠樓極高層17室銀主盤，在自由市場開價368萬元，以380萬元成交，呎價約7,835元。他指出，由於上址為事故戶，故與一般單位市價逾500萬元相比，有較大折讓幅度。

●PARKVILLE追價180萬易手

資助房屋受熱捧，二手樓價升勢持續，新買家紛紛調高買樓預算，甚至追價入市。屯門THE PARKVILLE一個套四房大單位，獲用家以1,180萬元購入，較最初買樓預算高180萬元。

中原吳倬霆表示，上述單位為低層A室，實用面積約843方呎。外區家庭客原先打算以1,000萬元換樓，但見屯門市況轉旺，為免遲買會貴，即調高預算金額承接上址，呎價約13,998元。原業主於2018年1月一手買入，單位只升值約9%。

業主叫價進取，買家為搶盤照追。香港置業陳嘉信稱，西南九龍匯璽II第3B座高層E室一房戶，實用面積約349方呎，最初以約900萬元放盤，其後反價5萬元，首置客追價至905萬元購入，呎價約25,931元。

中原吳家俊又指，匯璽2B座極高層J室，實用面積約381方呎，剛以同類型一房單位新高價990萬元成交，呎價約25,984元，新買家為同區換樓客。

新鐵路通車效應，馬鞍山屋苑再錄高價成交。該行胡耀祖透露，聽濤雅苑5座低層D室，實用面積約650方呎，套三房間隔，日前以980萬元易手，呎價約15,077元，屬同類型單位新高價。

市場放盤買少見少，新買家加快入市決定。美聯黃家明透露，牛池灣曉暉花園1座高層F室兩房戶，實用面積約464方呎，外區用家睇樓一日後，隨即拍板承接，成交價736.8萬元，呎價約15,879元。原業主於2008年1月以233萬元購入，轉手帳面獲利約503.8萬元，升值逾2.1倍。