港交所新股平台「T+2」結算　趕絕重複認購

諮詢總結顯示，9成回應人士支持引入平台，但對於將新股由定價至上市時間，由5個交易日縮短至最少1日的建議，市場普遍認為時間過於緊迫，風險亦較高。陳氏解釋，新股牽涉眾多參與者，尤其聯交所和香港證監會在新股掛牌前須審視認購者，進行監管審查工作，同時市場認為於實行初期時以「T+2」屬較穩妥的時間，將在運作成熟後再按情況探討縮短至「T+1」。

陳翊庭補充，此舉有助減低投資者在新股定價至上市當日之間所承受的風險，尤其是減少在港第二上市的美股其波動帶來的影響。

為確保市場有足夠過渡期，FINI定於明年第四季推出，遲過諮詢時預期的第二季。港交所指，主要是平台使用者多，需要預留更多時間予市場準備及測試系統。另外，發行人亦可按需要，採用3日或更長的結算期，港交所將視乎個案情況決定是否批准，但時間表整體是靈活。港交所行政總裁歐冠昇指，FINI可提升市場效率。

推出FINI後，結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式。該所交易後業務主管蘇盈盈指出，散戶認購時須準備的資金沒有改變，最主要是每間券商日後需要鎖定的資金，上限將是有關新股公開招股的最高集資額，有助改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。

創新及數據實驗室主管裴璐加（Lukas Petrikas）指出，改變預設資金要求，將使大型新股凍資金額較現時減少七至八成。平台允許不同新股市場參與者在平台履行職責，將採用統一的投資者身份識別標準，有助改善新股重複認購問題。

如是者，孖展利息計息期隨凍資期而縮短，蘇盈盈承認，對部分券商孖展利息收入有影響，但期望市場聚焦在措舉對市場的正面影響，例如資金周轉加快，投資者可參與更多新股認購等。

以小鵬汽車（09868）「頂頭槌飛」為例，現行制度下，凍資6日須付息約11.31萬元。新流程下，只須付兩日的孖展利息，大幅降低至約3.77萬元。

值得留意的是，諮詢總結中提到，未來港交所擬跟隨證監會於新股認購設立投資者識別碼制度（即俗稱「實名制」），屆時券商須統一向港交所提交客戶姓名、身份證識別號碼等資料。

●英擬革科企IPO 允「同股不同權」

各地在爭奪首次公開招股(IPO)市場，連英國都想分一杯羹。英國金融操守局(FCA)建議改革科技公司在倫敦上市規則，在英國脫歐後增強倫敦IPO市場吸引力，對抗來自紐約和歐盟的競爭。

FCA表示，去年全球IPO集資額按年增長42%，當中大部分增長來自美國及中國，而英國在全球IPO市佔率近年迅速下降，因此有必要採取行動滿足不斷變化的市場需求。該局提議，在倫敦證券交易所高級市場（Premium segment）上市的首5年，允許創新型公司採用雙重股權結構，亦即是香港所稱的「同股不同權」。

其實，倫敦的競爭對手包括紐約和歐盟最大的股票交易中心阿姆斯特丹，皆已實行雙重股權上市制度，而香港早於2018年4月起已實行新經濟股雙重股權的上市制度。更甚是倫敦的標準市場（Standard segment）亦已實行雙重股權結構。故可以說，「頭啖湯」已被飲盡。

另外，FCA提議，將必須向公眾發行的股份或自由流通股比例，由25%降到10%。同時，普通商業企業在高級市場和標準市場上市的最低市值要求，將由70萬英鎊提高到5,000萬英鎊（約6,900萬美元）。這些IPO規則修改預計將在年底前出台。

FCA市場監督主管Clare Cole稱，IPO改制可望為英國IPO市場注入活力，並帶來更多元化的上市公司。倫敦證券交易所集團（LSE）亦表示，這些提議對於確保英國繼續成為世界金融中心之一至關重要。

此外，英國亦希望吸引近期大熱的特殊目的收購公司（SPAC）到當地上市。FCA有意放寬SPAC的上市規則，以追趕早於去年興起的熱潮。