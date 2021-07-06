美圖：持比特幣及以太幣帳面利潤降至520萬美元

根據現行市價，已購買以太幣及已購買比特幣的公允價值分別約為7,240萬美元及3,280萬美元。因此，已購買加密貨幣公允價值較其帳面值的增加淨額約為520萬美元。

然而，於6月30日，根據當時市價釐定的已購買以太幣及已購買比特幣的公允價值分別約6,520萬美元及3,220萬美元。根據國際財務報告準則項下的相關會計準則，集團將已購買加密貨幣入帳為無形資產，並採用成本模型進行計量。因此，已購買比特幣的公允價值於6月30日減少約1,730萬美元，預期將於中期業績內確認為減值虧損，而已購買以太幣的公允價值於6月30日增加約1,470萬美元，將不會於中期業績內確認為重估收益。

儘管上文所述，董事會認為，有關已購買比特幣的減值虧損不會對集團於中期業績內的現金流量、營運及經調整虧損/利潤淨額產生任何重大影響，及於已購買比特幣的公允價值如於財政年度結算日出現後續增加的情況下，可於集團今年的年度業績內撥回。