東方日報B2：內地監管蔓延　醫藥股食瀉藥

事緣國家藥品監督管理局藥品評審中心上周五刊發抗腫瘤藥研發新規的意見稿，主要針對抗腫瘤藥物臨床研發提出建議，包括新藥研發應以最優的治療作為對照，即保障藥物日後上市對廣大患者的治療權益之餘，更要先行關注臨床試驗中受試者的治療權益。

券商摩根士丹利發表報告，指強調以患者為中心和基於臨床價值的臨床試驗設計方法，顯然是監管部門對腫瘤學臨床試驗調高門檻。

新規提倡在腫瘤試驗中盡可能用最佳支持療法代替安慰劑，加上要與昂貴的現有藥物進行比較，均在提高臨床試驗的成本。

不過，大摩續指，本身具備較高行業標準的藥明生物將為受惠者。因新規雖在研發藥物中設置更高准入門檻，但相應亦使相關藥企可能享受更好的盈利能力。該行指新政策或對醫藥股短期構成挑戰，但長遠將使市場整合，並為技術領先參與者帶來上行潛力，藥明生物有一半以上的利潤來自海外市場，料不會完全受內地新規影響，故予以該股「增持」評級。

內地抗腫瘤藥臨床研發醞釀巨變，據悉中資藥企已紛紛要求各自研發中心盡快配合新規。另一券商東吳証券就指，目前新規仍在意見徵求階段，對已處於臨床研究的新藥研發影響有限，短期或降低部分創新能力較差藥企的研發投入與意願。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵相信，藥股成跌市重災區，主要受到政策所拖累，但也是被借勢調整，始終藥股已累積不少升幅。雖然有買盤於周二尾市趁低撈貨，但他提醒，政策問題未必在一、兩日內完全反映股價之中。

獨立股評人沈慶洪也表示，政府一收緊政策，影響力度和範圍將會更大，如反壟斷調查影響科網股至今仍未止息。尤其本次對CRO的規管細節尚未出台，散戶不宜在現階段吸納醫藥股。

內地監管風暴持續，沈氏坦言很難估下一個中箭行業，「始終內地各行各業都受監管，買得中資股就要預咗有呢啲風險」。連敬涵就認為，赴美上市的科網中概股最危險，始終中美政治角力之下，科企數據庫被視為敏感資料。

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