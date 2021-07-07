美股道指收跌208點　納指創新高

美國股市周二(6日)收市個別發展，道指收報34,577點，跌208點或0.6%；標指收報4,343點，跌8點或0.2%，結束連續7日升勢；納指收報14,663點，升24點或0.17%，創收市新高。

內地網約車公司滴滴出行的應用程式(App)日前遭下架，該股全日跌19.52%，收報12.49美元。同樣遭監管審查的滿幫集團及看準科技股價分別收挫6.68%及15.95%。

GameStop計劃於內華達州設立新工廠，用於擴展其配送網絡，預期2022年投入營運，其股價收報199.56美元，跌1.56%。摩通將蘋果公司(Apple Inc.)目標價從165美元上調至170美元，並指該股上半年嚴重落後於大市，現時是買入良機。Apple股價收報142.02美元，升1.42%。

摩根士丹投資總監Michael Wilson於報告中指出，當所有人都認為美股不會跌的時候，就意味着股市調整將至。他表示，經濟從疫情中復甦勢頭已經到達全盛時期，額外失業救濟金將結束，加上服務業重開，人們或將改變消費習慣；加上勞動力成本上升，意味企業盈利能力受壓，將為估值帶來壓力。