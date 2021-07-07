中證監主席：堅決打擊「偽市值管理」等違法行為

中國證監會主席易會滿接受內地媒體訪問時表示，全面貫徹「零容忍」理念，依法從嚴打擊證券違法活動，指證監會將會同公安機關堅決打擊「偽市值管理」等違法行為。

易會滿指，近日市場各方對以市值管理之名行操縱市場之實等違法行為比較關注。他續說，事實上，市值管理與操縱市場有着清晰的邊界，並要向市場明確傳遞「零容忍」的鮮明信號，加快推動形成崇法守信的良好市場生態和文化。

稍早前，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》(下稱《意見》)。

易會滿稱，《意見》出台是資本市場治理體系和治理能力現代化建設的一個新起點，其為目前和今後一個時期全方位加強和改進證券監管執法工作行動綱領。

《意見》提出，完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規。抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，壓實境外上市公司信息安全主體責任。加強跨境信息提供機制與流程的規範管理。切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設。修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，明確境內行業主管和監管部門職責，加強跨部門監管協同。