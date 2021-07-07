邵志堯：虛擬貨幣具有信仰的影響力

比特幣的出生日期是2009年1月3日，當其時正值金融海嘯之後，各國政府美其名為了拯救經濟而瘋狂印鈔，而比特幣的橫空出世，正是是對各國政府濫發貨幣的控訴，所以Bitcoin打着限量及去中心化便俘虜人心。

2016年全球擁有虛擬貨幣戶口的人有4,500萬，2018年增加至1.39億人，2020年有1.91億人，按增長的速度很快便會突破3億人。虛擬貨幣說穿了是一種信仰，由古代的貝殼、青銅、白銀、黃金到今天的一紙合約，美鈔更簡簡單單寫上一句「In God We Trust」便算，絕對是信仰的問題。

今天的虛擬貨幣也是信仰，和鬼神一樣信則有不信則無，但是這個虛擬貨幣的信徒愈來愈多，機構投資者在今天也在群眾壓力下不得不壓注幾個百分點作資產配置，基金經理講求的是環比，若果有人持有而萬一爆上獲利而你堅持不配置，最終被人超越便是犯了被炒的死罪，但若最終虛擬貨幣變得一文不值也是非戰之罪。

信仰這事情並非上世紀出生的人說了算，而是千禧後出生在屏幕和虛擬世界中長大的人擁有話語權，虛擬貨幣有機會在未來成為最大的宗教，歷史告訴我們異教徒的下場通常都不好過。

香港財務專業協會主席 邵志堯