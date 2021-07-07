陳樂怡：恒指或下試27500點 可趁低吸納

展望港股後市，在中國建黨百周年過後，短線炒作因素暫告一段落。再加上，互聯網股調控利淡消息頻出，行業監管風險加劇，拖累投資氣氛，大市反覆偏弱。恒指若然未能守穩28,000點關口，有機會進一步下試3月低位的27,500點。然而，恒指於此水平具吸引力，建議趁調整吸納消費、金融及碳中和主題。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)