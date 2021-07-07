陳樂怡：恒指或下試27500點 可趁低吸納
2021年07月07日 07:30
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科技股監管憂慮持續，生物科技股受政策消息拖累，恒指周二(6日)曾失28,000點，收報28,072點，跌70點。國指跌4點報10,269點。科指跌65點報7,646點。CRO板塊普遍下挫，藥明生物(02269)大跌8.4%，為表現最差藍籌。泰格醫藥(03347)插8.3%。內險股逆市向好，太保(02601)走高3.3%，平保(02318)升1.3%。
根據乘聯會數據，5月豪華車零售26萬輛，按年增長13%，按月增長2%，但相對2019年5月增長45%，豪華車繼續保持強勢增長。隨着預期下半年晶片短缺紓緩，產銷量料會回升。今年5月廠商庫存持續下降到低位。2021年1至5月廠商庫存減少21萬輛，相較歷年1至5月庫存減少幅度偏大。由於上半年強力去庫存，而且隨着新車加快推出，折扣幅度料會收窄，利好經銷商利潤率。投資者可伺機收集豪華車經銷商龍頭中升(00881)及永達(03669)。
另外，投資者亦可提前部署增長前景正面的物管股，不少領先物管企業已制定未來數年的面積增長及盈利目標，發展步伐能見度高。短線而言，預期今年上半年盈利表現亮麗，7月份有望迎來盈喜潮，推動板塊氣氛。其中，建議投資者關注盈利增長較快的世茂服務(00873)、融創服務(01516)，以及具資源優勢的碧桂園服務(06098)。
展望港股後市，在中國建黨百周年過後，短線炒作因素暫告一段落。再加上，互聯網股調控利淡消息頻出，行業監管風險加劇，拖累投資氣氛，大市反覆偏弱。恒指若然未能守穩28,000點關口，有機會進一步下試3月低位的27,500點。然而，恒指於此水平具吸引力，建議趁調整吸納消費、金融及碳中和主題。
個股推介方面，永達汽車(03669)。永達汽車為中國大型汽車經銷商，主要代理寶馬以及奧迪汽車等豪華汽車品牌，並是保時捷在中國最大的經銷商。集團積極拓展售後服務以及二手車代理業務。在汽車銷售以及售後服務表現理想的推動下，2021年首季盈利按年上升7.9倍至5.3億元人民幣，亦較2019年上升52%。近日宣布出售旗下汽車融資8成股權，有助進一步減少負債，並將資源集中於核心的汽車銷售及售後服務，預期投資者反應正面。現價預期市盈率10倍，未來有重估潛力。向上阻力位為15.50元，向下支持位為12.5元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)