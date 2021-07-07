港股「黑期」跌200點　金價受制1800美元

●美匯指數報92.54；港匯見7.7673；離岸人民幣(CNH)跌至6.4803；美元兌日圓處110.64；歐元弱見1.1823，英鎊企1.3801。金價報1,795美元。布油跌至74.95美元，紐油見73.6美元。道指期貨偏軟。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾200點。

-亞馬遜股價急升逾4%，重奪部分美國防部雲協議。

●外媒報道，美國向歐盟施壓，要求後者重新考慮數碼稅計劃，宣稱擔心全球公司稅協議取得的進展會遭到破壞。

●美國五角大樓叫停國防部與微軟之間價值100億美元的JEDI雲端業務協議，並希望微軟與亞馬遜分工合作。

●美國6月ISM服務業採購經理指數(PMI)報60.1，遠差過市場預期的63.5，相較5月時的64明顯回落。惟該數值仍處於50的盛衰分界線以上，預示服務業依處於擴張勢頭。

●港股ADR指數收報27,691點，跌381點或1.38%。

●即月恒生指數夜期收報28,781點，跌165點，低水292點，成交13,233張。

●紐約8月期油收報每桶73.37美元，跌1.79美元或2.38%；布蘭特9月期油收報每桶74.53美元，跌2.63美元或3.41%。

●紐約8月期金收報每安士1,794.2美元，升0.6%，盤中曾升穿1,800美元關。

●英國富時100指數收報7,100點，跌64點或0.89%；法國CAC指數收報6,507點，跌60點或0.91%；德國DAX指數收報15,511點，跌150點或0.96%。

●鑑於目前企業盈利大幅消退，且各國央行減少寬鬆力道，花旗預期，MSCI明晟全球指數到明年中將僅升2%。

●中國證監會主席易會滿接受內地媒體訪問時表示，全面貫徹「零容忍」理念，依法從嚴打擊證券違法活動，指中證監將會同公安機關堅決打擊「偽市值管理」等違法行為。

●滙豐：港人可如常在海外使用網上及流動理財服務。