內地監管動真格　有個板塊相對安全又享高息…

中國內地最近各主要領域的監管上明顯收緊，無論係對科技、生科醫藥、房地產、大宗商品、虛擬貨幣，通通都要管；若有企業試圖不規矩，下場可能係同赴美上市叫車公司一樣，喺內地的業務面臨停頓整改的風險，股價大散，睇邊個當監管大棒係「耳邊風」！

之前當炒的科技同生科醫藥股受壓，仲有咩好炒？尋日筆者提過本地股，如受惠零售券的消費股，又或者受惠樓價將破頂的地產股，但呢啲板塊都累積一定升幅，短線跟風炒作僅可小注。

筆者想來想去，仲有一個中資板塊相對安全，又有高息特色，就係內銀股。事緣內地力壓內房水份，咁房企債務出事搞到銀行要撇帳的風險就減輕，而股市泡沫受控，對內銀亦不是壞事。此外，為了支持經濟持續復甦，內地監管力度雖猛，但在貨幣政策方面，相信會保持適度寬鬆，以免一棒打殘整個經濟。銀行雖然可能要減些少收費變相讓利予實體經濟，但至少銀行體系不會出亂子，政策「有保有壓」，優化配置，內銀股表現有望相對穩定。

東網產經專欄作者 帥哥