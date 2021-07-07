陳錦興：同程藝龍銷售復甦勢頭良好

今年首季收入為16.1億元人民幣，按季下跌11%，經調整純利為2.96億元人民幣，較市場預測高。截至2020年12月31日止，居住於中國非一線城市的註冊用戶，佔註冊用戶總數86.3%，另有61.7%的微信平台新付費用戶來自中國三線或以下城市。同程藝龍的策略正是下沉三四線城市，推出旅遊新產品，以及鞏固品牌。預期第二季收入增長動力保持，復甦勢頭良好。

市場現時關注內地今年旅遊旺季復甦態勢，早前的五一假期相信內地民眾出遊及消費的信心大增，特別是內地疫苗注射率不斷提升，集團去年第四季銷售復甦的情況有望延續，本年盈利能力回暖將強勁，特別是現在出境遊難以實現的情況之下，內地旅遊消費的金額將繼續提升，料市場會炒作其順應旅遊復甦預期，估值仍有上升空間，建議18.5元吸納，目標22元，止蝕價為17元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)