科網股拖低大市　恒指曾挫近400點

港股未止跌，恒指曾一度下挫369點，低見27,703點，即市仍跌逾200點，處27,840點水平；國企指數跌140點或1.37%，報10,128點；恒生科技指數跌71點或0.94%，報7,575點。主板成交暫逾446億港元。

大型科網股拖低大市，騰訊及美團齊跌逾2.2%，拉低大市96點；小米集團跌0.5%，快手跌2.8%。至於中央印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，要求加強監管中概股，在港第二上市中概股沽壓大，阿里巴巴跌1.7%，嗶哩嗶哩瀉逾5%，百度跌近3%。

今日除淨的中國人壽及建設銀行，各跌1.5%及0.5%。友邦保險跌0.5%，滙豐控股跌1.3%；中國移動倒升0.2%，港交所逆市升幅擴大至4.3%至486.6元。

藥明生物先跌後反彈，即市漲逾5%，見133.8元，抵消大市54點跌幅。

【09:21】港股連跌第7日 挫300點低見27700點水平

內地監管機構連番出招，港股連跌第7日。恒生指數低開295點或1.05%，報27,777點；國企指數低開126點或1.24%，報10,142點。主板成交暫逾35億港元。

重磅股個別發展，友邦保險跌0.4%；滙豐控股跌1.2%失45元關，中國移動跌0.3%。建設銀行除淨股價微升；港交所漲2.3%，最快2022年第4季推出新平台FINI。

恒生科技指數低開91點或1.2%，報7,555點。大型科網股普遍受壓，阿里巴巴跌1%企207元，美團跌0.97%，騰訊跌1.2%至552元，小米集團跌0.7%。

吉利汽車挫4%，公司上半年總銷量63.02萬部，按年增約19%，但僅為全年銷量目標之41%。