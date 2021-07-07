滬深3大股指偏軟　兩市融資餘額少1.3億人幣

滬深3大股指齊低開，滬綜指低開21點或0.61%，報3,508點；深成指低開74點或0.51%，報14,592點；創業板指低開13點或0.42%，報3,278點。

中國人民銀行公開市場將進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有300億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。另據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4762，較上日下調149點子，結束兩連升。

截至周二(6日)，上交所融資餘額報8,596.43億元，按日減少0.85億元；深交所融資餘額報7,625.93億元，按日減少0.50億元；兩市合計16,222.36億元，按日減少1.35億元。

內地傳媒報道，近期外資在A股不同板塊間的流向呈現明顯分歧。基於行業景氣度分化，北向資金持續加倉電子、電腦及光伏等高增長板塊，該些板塊被機構普遍認為存在半年報業績超預期機會；而對傳統重倉的金融與食品飲料板塊，北向資金則連續凈賣出。值得關注的是，以往外資熱衷大市值藍籌股的風格近期有所轉變，部分市值500億元以下且契合市場增長主線的中小市值品種，也開始獲得外資大舉加注。