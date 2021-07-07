中國擬加大綠色採購力度　完善新能源車電池回收管理體系

中國發改委等部委印發「十四五」循環經濟發展規劃的通知，其中提出，到2025年，循環型生產方式全面推行，綠色設計和清潔生產普遍推廣，資源綜合利用能力顯著提升，資源循環型產業體系基本建立。

到2025年，主要資源產出率比2020年提高約20%，建築垃圾綜合利用率達到60%，廢紙利用量達到6,000萬噸，廢鋼利用量達到3.2億噸，再生有色金屬產量達到2,000萬噸，其中再生銅、再生鋁和再生鉛產量分別達到400萬噸、1,150萬噸及290萬噸，資源循環利用產業產值達到5萬億元人民幣。

當局亦提出加強財稅金融政策支持。統籌現有資金渠道，加強對循環經濟重大工程、重點項目和能力建設的支持。加大政府綠色採購力度，積極採購再生資源產品。落實資源綜合利用稅收優惠政策，擴大環境保護、節能節水等企業所得稅優惠目錄範圍。鼓勵金融機構加大對循環經濟領域重大工程的投融資力度。加強綠色金融產品創新，加大綠色信貸、綠色債券、綠色基金、綠色保險對循環經濟有關企業和項目的支持力度。

另外，加強新能源汽車動力電池溯源管理平台建設，完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。推動新能源汽車生產企業和廢舊動力電池梯次利用企業通過自建、共建、授權等方式，建設規範化回收服務網點。推進動力電池規範化梯次利用，提高餘能檢測、殘值評估、重組利用、安全管理等技術水平。加強廢舊動力電池再生利用與梯次利用成套化先進技術裝備推廣應用。完善動力電池回收利用標準體系。培育廢舊動力電池綜合利用骨幹企業，促進廢舊動力電池循環利用產業發展。

同時規範發展二手商品市場。完善二手商品流通法規，建立完善車輛、家電、手機等二手商品鑑定、評估、分級等標準，規範二手商品流通秩序和交易行為。鼓勵「互聯網+二手」模式發展，強化互聯網交易平台管理責任，加強交易行為監管，為二手商品交易提供標準化、規範化服務，鼓勵平台企業引入第三方二手商品專業經營商戶，提高二手商品交易效率。推動線下實體二手市場規範建設和營運，鼓勵建設集中規範的「跳蚤市場」。

此外，加大綠色循環共用標準化周轉箱推廣應用力度。鼓勵電商、快遞企業與商業機構、便利店、物業服務企業等合作設立可循環快遞包裝協議回收點，投放可循環快遞包裝的專業化回收設施。到2025年，電商快件基本實現不再二次包裝，可循環快遞包裝應用規模達1,000萬個。