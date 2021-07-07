黃志陽：買消費股避監管風險
2021年07月07日 10:58
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港股連跌第7日，周三(7日)一度下挫369點，低見27,703點。安山資本資產管理部董事黃志陽表示，大市近日被內地監管消息纏擾，影響投資氣氛，投資者觀望氣氛濃厚，即使美債息下跌，亦只對美國科技股有支持，中資科技股繼續受壓。他料恒指短線有機會下試27,500點支持，但倘若內地監管有所放鬆，恒指亦有機會反彈重上兩萬九。
他續指，由於大家不會知道哪一個板塊會成為下一個被監管的目標，投資者在部署上可揀選相對安全的消費類股份，如乳業、啤酒、體育用品股份等。醫藥股急挫後只宜博短線反彈，而處監管風眼的科網股更要看長線。他預期恒生科技指數其後有機會跌至7,000至7,200點水平，儘管科技股現水平開始有吸納價值，但投資者也要有心理準備先捱價。
香港交易所(00388)簡化IPO程序，他認為可吸引更多公司來港上市，加快新股市場流轉，有利港交所股價，但短期要突破500港元未必容易。
至於內地電動車製造商小鵬汽車(09868)周三先升後「潛水」，他建議看好新能源電動車行業發展的投資者，中長線可續持有，但若純粹短線炒新股，持貨一兩日也要沽出止賺或止蝕。