黃志陽：買消費股避監管風險

港股連跌第7日，周三(7日)一度下挫369點，低見27,703點。安山資本資產管理部董事黃志陽表示，大市近日被內地監管消息纏擾，影響投資氣氛，投資者觀望氣氛濃厚，即使美債息下跌，亦只對美國科技股有支持，中資科技股繼續受壓。他料恒指短線有機會下試27,500點支持，但倘若內地監管有所放鬆，恒指亦有機會反彈重上兩萬九。

他續指，由於大家不會知道哪一個板塊會成為下一個被監管的目標，投資者在部署上可揀選相對安全的消費類股份，如乳業、啤酒、體育用品股份等。醫藥股急挫後只宜博短線反彈，而處監管風眼的科網股更要看長線。他預期恒生科技指數其後有機會跌至7,000至7,200點水平，儘管科技股現水平開始有吸納價值，但投資者也要有心理準備先捱價。