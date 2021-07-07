油價先升後回　兩大行料下半年重上呢個位...

石油輸出國組織及盟國(OPEC+)內訌，未能達成增產協議，國際油價先升後回。兩家大行發表油價預測，估計油價將升至80美元水平。

紐約8月期油最新報每桶73.24美元，跌0.16%；布蘭特9月期油報每桶74.3美元，跌0.31%。

外媒報道，據高盛發表的報告指出，OPEC+的石油產量談判破裂，給生產道路帶來了不確定性，預測下半年產量將逐步增加，直至2022年首季，最終結束庫存下降的局面。該行能源分析師Neil Mehta預測，未來18個月內，布蘭特期油價格將維持在每桶75至80美元的水平，從而實現去槓桿化，提高回報率。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)則上調9月油價目標，由原來的78美元調升至80美元，看好油價未來持續上漲。瑞銀CIO指出，經過多日的激烈談判，OPEC+宣布取消召開會議，甚至無法確定下次開會日期，導致市場更繃緊。

瑞銀CIO認為，油價在未來2個月有望進一步走強，原因包括持續看好能源領域的投資，且估計全球石油需求在未來10年也不會達到頂端。該行續指，雖然全球能源股近期反彈，MSCI世界能源指數仍然低於疫情前平均的10%，但MSCI世界指數在此期間卻已反彈近30%。此外，能源股價表現至今依然落後於油價，預期未來有補漲的可能。

此外，該行稱在疫情期間，許多能源企業減少配發股息及勘探投資，上游石油及天然氣公司的總投資規模，已從2014年的高峰8,000億美元，大幅下跌至去年的3,000億美元，預期相關企業未來將增加股份回購及派發股息。