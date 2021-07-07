【高盛推介】港交所加快上市程序　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：在推進加快首次公開募股(IPO)的進程影響下，香港交易所周二(6日)重上460港元水平，收市升約2.3%，周三(7日)早段逆市繼續上升，高開約2.3%後升幅擴大，高見492元，突破1個月高位。

港交所周一宣布，將會落實推出全新平台FINI，以全面簡化及數碼化香港的首次公開招股程序，並料最快於2022年第4季啟用。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於截至周一(5日)的4個交易日，共錄得約1,140萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。而認沽證則於周二獲資金轉向流入，有約130萬元。

牛熊證方面，則見周二部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至450元以上收回價的貼牛。而周二流入熊證的資金則較留意490元以下收回價的產品。

港交所購證11108，行使價500.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿11.83倍，貼價。

港交所購證13539，行使價525.5元，2021年9月6日到期，實際槓桿15.85倍，高槓桿。

港交所購證20758，行使價519.38元，2021年12月23日到期，實際槓桿8.59倍，低面值、中期。

港交所牛證54536，收回價450元，行使價448元，換股比率500，槓桿比率12.36倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

港交所沽證14287，行使價410.68元，2021年10月04日到期，實際槓桿14.3倍，高槓桿、低街貨。

港交所熊證59462，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率27.4倍，高槓桿貼熊。

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