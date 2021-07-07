【瑞通推介】小鵬股輪同步上市　資金吸納熱門購證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場擔心美國經濟增長動力減弱，道指隔晚收報34,577點，跌208點或0.6%；納指則升0.2%，創收市新高。

恒指6連跌，累挫逾1,200點，周二(6日)收報28,072點，跌70點或0.3%，盤中低見27,904點。周三(7日)早段跌勢未止，一度挫逾300點，跌至27,700點邊，其後跌幅收窄。 恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾5,400萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,000萬元，反映投資者預期港股將見反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

內地電動車製造商小鵬汽車周二以雙重上市形式在港掛牌，其在港上市發行8,500萬股，當中5%在港公開發售，獲近14倍超購，認購一手中籤率10%，每股定價165元，相當於每股ADR約42.52美元，而其ADR隔晚收報44.05美元。富時羅素指數公司早前公布，將小鵬汽車ADR納入旗下全球股票指數、全球大型股票指數、新興市場指數，周四(8日)起生效。另小鵬採取雙重主要上市方式，市場憧憬股份有望短期內獲納入港股通名單，吸引北水資金流入。小鵬汽車期貨、期權、相關的衍生權證同樣於周三掛牌，周三市場上有29隻小鵬汽車相關認購證新上市，行使價由149.99至308.88元不等。股份周三早段高見168.5元，較上市價高逾2%。

騰訊控股近期持續弱勢，周三早段一度挫近4%，跌穿540元關，創今年以來的低位538.5元，騰訊股價由6月底的區間頂位606元附近，至今早低位，6個交易日累跌逾11%。過去5個交易日，合共有近1.9億元淨流入騰訊好倉，為期間最多資金淨流入的個股好淡倉項目。周三早段資金續吸納其好倉博反彈。

香港交易所高開逾2%後，升幅擴大至超過5%，高位見492元，繼周二升穿10及20天線後，周三再突破50及100天線。周三早段好倉食胡獲利，另有資金買入淡倉。

內地藥監局發布抗腫瘤藥意見稿，市場憂慮或令藥物研發企業需達更高要求，藥明生物等生物製藥外判研發商或面對訂單數量減少情況。惟亦有券商認為意見稿令技術領先者長遠受惠，維持藥明增持評級。藥明生物上日曾挫15.6%，低見116.5元，收報126.4元，跌8.4%，是表現最差藍籌。周三早段低開在120元後獲承接，倒升逾5%，重上133元水平。周二有近2,000萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

產油國尚未就增產達成共識，全球原油產量前景不明朗，油價由高位回落。中國海洋石油周二收報9.12元，升1.4%。周三早段回吐逾3%，下試8.8元。周二有逾2.6億元北水淨買入中海油，是最多北水買入港股。輪證資金流方面，分別有逾360萬元和小量資金淨流出其好倉和淡倉。

美團周二單日轉向，低見277元後有買盤吸納，倒升1%收市，報289.8元，5連跌走勢告終。周三早段最多跌逾3%，失守280元見支持。超過1,600萬元在周二淨流入其好倉，同日有逾230萬元淨流出其淡倉。

中國移動旗下、中移物聯網全資子公司芯昇科技有限公司正式獨立運行，布局物聯網晶片領域，並計劃科創板上市。中移周二隨市向下，收跌0.7%於47.65元，周三早段續於48元以下窄幅徘徊。上日有逾100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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