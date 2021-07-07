【高盛推介】小鵬汽車首日破發　部署宜吼貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小鵬汽車周二(6日)暗盤收報164.3港元，較招股價低約0.4%。周三(7日)早段則高開見168.5元後倒跌，低見159.3元，及後跌幅收窄，重上160元水平。從事電動車設計、製造及銷售的小鵬汽車今次以雙重上市形式在港掛牌，合共發售8,500萬股。當中5%公開發售股份獲超額認購約14倍。

投資者選擇產品時，須注意股價高開低走，引致市場上不少條款的認購證已十分價外，因此在選擇時須仔細留意，價外的窩輪受波幅影響較大，貼價證則對沖值較高，更能近貼正股升幅。

投資者可考慮「揀輪三部曲」的策略選擇產品，包括建議選擇價外幅度10至15%的產品，並留意即市價格；避免太長年期的產品使槓桿及潛在回報受影響；建議比較產品及格價，宜選擇引伸波幅較低，即槓桿較高的產品。

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