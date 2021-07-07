駿隆：上半年強積金人均賺1.3萬元

財富管理顧問公司駿隆公布上半年強積金表現回顧及市場展望，在2021年市況波動下，強積金上半年表現不俗，駿隆強積金綜合指數錄得5.1%回報，人均回報達13,265港元，駿隆維持年初對全年強積金回報表現的預測為6至8%，並看好歐美市場。

截至6月30日一個月，駿隆強積金綜合指數升0.1%，月內每人平均賺取192港元。6月份三大主要指數表現持平，股票基金指數升0.1%；混合資產基金指數升0.1%；固定收益基金指數跌0.1%。年初至今，股票基金指數升8.1%，混合資產基金指數升5.2%，唯獨是固定收益基金指數跌錄得0.4%的跌幅，駿隆集團常務董事陳銳隆解釋，主要是聯儲局在年初對息口的安排，市場有通脹預期，導致債息上揚，債券價格下跌所致。

上半年表現最好的股票基金指數為北美股票股票基金，升15%，主要是因為美股做好，標指屢創新高，第二是歐洲股票基金，因疫情緩和，加上歐央行繼續量化寬鬆，促使更多熱錢流入股市。大中華股票表現較遜色，僅升6.5%，上證及深證的升幅不多，港股只錄得5至6%的升幅。

按地區來看，美國方面，聯儲局主席鮑威爾令市場相信雖然通脹升溫，但未有大幅加息及收水行動，令近期美股反彈，債息回落至最低1.34厘，因而看好美股今年維持牛皮格局，但大升的機會不大。另外，歐洲疫情控制較好，央行持續量寬，近期實行的拯救歐洲計劃更動用6,000多億歐元為復甦基金。

對於中國則持中性態度，他表示首5個月中國經濟及出口不錯，但在公平競爭、壟斷法、平台監管、數據問題等因素下，導致中港股受壓。對於最近中概股受內地打壓，港股佔強積金總資產達3成，他相信會影響下半年強積金表現，未來數月都有壓力，不過市場熱錢充裕，債券不會大量投資，美股較貴，市場有局部資金回流港股，假如年底才有明顯增長動力，預料強積金回報仍有個位數增長。

至於固定收益基金表現，上半年表現最好的人民幣債券及貨幣市場基金分別升1.4%及0.9%，但不論是環球或是亞洲債券市場基金都較2020年遜色，他提醒強積金成員選擇亞洲的投資級別債券，而非選擇回報受債息影響的高收益債券，他看好人民幣債券的升值空間，但需留意美匯指數近日反彈，或導致人民幣下跌。

駿隆集團執行董事王玉麟估計，上半年強積金市場總資產超過1.2萬億元，去年主要資產由混合資產基金轉向低風險債券及貨幣市場，因去年回報達11%，今年上半年成員開始轉向股票市場，他提醒成員轉換動作很多時候都是滯後於市場。

上半年基金收費沒有大變動，他表示，較大幅度的基金收費下調或需待至eMPF推行後才會出現，料近一兩年市場基金收費仍將維持。