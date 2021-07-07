美聯工商舖：全年工商物業交投達7600宗　按年漲1倍

去年工商舖物業撤辣，加上香港疫情緩和等因素推動，今年上半年工商舖市場回穩。美聯工商舖認為，香港近期疫情趨緩和，稍後恢復通關在望，加上本地經濟有復甦勢頭，預計下半年工商舖市場將會轉牛，今年全年工商舖成交量有望達到7,600宗，較去年全年升約1倍。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，今年上半年工商舖合共錄得3,712宗買賣，按年上升1.6倍，成交金額錄711.6億元，按年更升2.2倍。他預期，全年成交量可望達7,600宗，較2020年全年的3,825宗上升。

美聯工商董事陳偉志指出，撤辣效應持續，加上去年低基數效應，工廈成交量上半年錄1,997宗，按年攀升1.7倍，售價今年上半年累升3.4%，租金則累跌0.8%。預料下半年將價量齊升，成交量料達2,100宗，全年達4,100宗，按年升約95%，下半年售價亦料可再升5%，當中貨倉和物流中心可望看高一線。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥稱，上半年寫字樓市場表現有所好轉，甲乙廈租售價齊反彈，當中甲廈售價上半年累升3.8%，五十大甲廈成交量按年亦錄97宗買賣，按年急彈逾1.8倍。不過租務市場仍然較弱。預計下半年整體甲廈售價升5%以內，全年可望升6至8%。

他認為，甲廈受制於高空置率，預計下半年只會保持平穩，今年全年升幅預計5%以內。由於明年為寫字樓供應高峰期，新落成項目集中於非核心區，包括東九龍、長沙灣等地，因此非核心區租金較難回升。

美聯旺舖董事梁國文表示，上半年商舖成交宗數共錄972宗，按年升1.35倍，金額約194.4億港元，按年升逾1倍。今年8月發放港幣5,000元電子消費券，相信將可以為本地零售帶來額外的生意，帶動舖位租務，進一步推低商舖空置率。預料核心區舖可望在下半年再升5至10%，民生區亦能再升5%。