小鵬汽車對全年銷售及交付具信心 晶片短缺問題無可幸免

公司創始人何小鵬認為，至2025年，中國電動車市場滲透率可達35%，部分超一線城市更達60%，故未來10年頭部效應很強，公司會繼續增大研發投入。

顧表示，在港上市集資所得將用於基礎建設，擴充產能等，未來2年將加大技術投入，以加快智能汽車的滲透率。去年研發開支約17億元人民幣，預料今年翻倍。現有連在建工廠共3間，預計實際產能達50萬輛。

公司去年進軍挪威市場，開展全球化部署。顧指，公司積極進行國際化，但首要把基礎能力做好，認為歐洲市場具潛在發展空間，因當地電動車接受程度較高，未來12至24個月加強在當地的基礎營運能力，包括進行品牌建立工作、了解監管要求等。國際市場同樣會行中高端路線，售價約4萬至7萬美元。

被問到晶片短缺問題，顧宏地承認是整個行業共同面對的問題，公司未能幸免，預期未來1至2個月情況仍然嚴峻，需要年底至明年初才有好轉。何小鵬補充，公司目前有許多合作夥伴，包括龍頭企業。

對於愈來愈多企業進軍電動車市場，顧氏留意到互聯網公司積極與汽車品牌合作，但目前仍未看到成品，而車由設計到生產至少需時3年，相信待其產品面世時，公司已有更強的競爭能力。

另外，他形容來港作雙重上市過程順利，強調是公司戰略發展計劃之一，期望在港能更貼近中國客戶及接觸更多投資者，又對公司能達納入互聯互通的要求有信心，是次定價已考慮到市況問題，在波動市況下，給予相較美股折讓4%，屬較寬的折讓空間，目前未有計劃回A，但不排除日後任何可能。