歐冠昇：小鵬上市展示香港優勢　冀改革吸引更多投資者

他表示，上市改革吸引更多公司來港作雙重上市，尤其是來自中國及國際的新經濟公司。對發行人和投資者而言，雙重主要上市日後更可能有機會獲納入互聯互通交易是重要優勢，同時亦有不少好處，包括發行人可以利用新的資金池和流動性集資；提升國際品牌知名度；擁有良好監管體系和國際認可的市場環境；可以直接對接中國市場，這亦是與其他國際市場並不能比擬。

他續指，滬深港股通及債券通能讓國際投資者進入中國市場，在香港上市的公司亦可能可以藉互聯互通機制接觸到中國內地投資者群體，並為國際投資者提供機會，參與香港流動性充裕的資本市場。

歐冠昇指，香港逐漸成為發行人的首選市場，港交所市場的深度和廣度也在不斷提高，為投資者提供亞洲獨一無二的交易機會、風險管理和投資機會，而旗下市場不僅僅是融資平台，也為未來企業實現抱負和夢想提供動力；支持實體經濟，創造就業機會，推動創新科技、生物科技和相關產業的發展。