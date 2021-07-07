富達強積金上半年回報4.5%　看好亞洲股票市場

富達強積金綜合香港強積金首6個月表現，期內強積金平均回報4.5%。美國股票基金類別表現領先，回報達14%，歐洲股票類別及全球股票類別緊隨其後，平均回報分別為12%及11%，而表現較不理想的強積金類別為全球債券，錄得3.4%負回報。

富達國際亞洲機構業務(日本除外)投資策略董事簡立恆表示，全球經濟活動重啟，即使面對不穩定因素，隨着大宗商品價格上漲和全球供應鏈遷移，將有利於亞洲出口商，利好整體亞洲股票市場。

他續指，投資者亦可留意亞洲區外的股票市場。美國經濟數據強勁和疫苗接種情況樂觀等，均支持美國股市。至於歐洲市場表現一直落後大市，估值相對便宜，隨着經濟環境和投資氣氛改善，企業表現有望提升。

債市方面，他則相對審慎，認為聯儲局將以平衡寬鬆財政政策、管理高債務水平、同時維持穩定通脹率及財政狀況的大方向下，謹慎地逐步減少貨幣政策規模。至於企業債方面，他稱大部分仍在相對高水平。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，退休前成員普遍集中累積足夠儲備，與退休後持續投資的目標或有不同。退休後的投資需要考慮更多因素，如市場波幅、人均壽命及通脹等，鼓勵成員隨着市場變化而經常更改投資選項，但應適時配合個人需要。