未在新疆強迫勞動！港服飾企溢達告美政府「誤列」黑名單

外國傳媒報道，香港服飾企業溢達集團(Esquel Group)透露，美國政府「錯誤」將子公司列入使用新疆棉的黑名單，正發起訴訟。

報道指出，在美國前總統特朗普執政期間，溢達集團旗下昌吉溢達紡織有限公司被列入美國商務部的實體清單。這意味美國公司不得在未獲許可的情況下，與名單上的公司開展業務。

溢達表示，美國此舉是在沒有證據支持下做出，強調溢達在新疆的工廠未強迫勞動。

美國商務部發言人不願評論訴訟。溢達則在聲明中指出，多個第3方獨立審計師，使用國際公認的行業標準進行審計，包括對新疆工廠進行實地考察及採訪維吾爾工人，都沒有發現存在強迫勞動或脅迫的證據。再者，昌吉溢達工廠已高度自動化、技術先進，需要技術熟練的工人，並非是依賴低薪勞動的商業模式。

溢達強調，子公司被列入實體清單已對公司造成「破壞聲譽及商業損害」。

資料顯示，截至2019年底，溢達在新疆有1,300多人的團隊，包括400多個維吾爾人，當中近15%已服務逾10年。